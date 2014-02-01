Петербург и Ленобласть стали лидерами по расходу бензина в России

Автомобилисты Петербурга и Ленинградской области заняли первые позиции по объемам покупки топлива. Аналитики изучили расходы водителей за первые 5 месяцев 2026 года.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались лидерами России по расходу бензина. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Т-Дата", которые изучили операции клиентов банка за первые 5 месяцев 2026 года.

По данным исследования, водители в Ленинградской области в среднем ежемесячно покупают 88 л бензина АИ-92 и 88,2 л топлива марки АИ-95. По медианному объему покупок, который составляет от 50 л в месяц, регион занял первое место среди субъектов страны.

Автомобилисты Петербурга также вошли в число лидеров. В среднем они приобретают 87,8 л бензина АИ-92 и 86,8 л АИ-95 каждый месяц. По расходу топлива марки АИ-92 город занял вторую позицию, уступив только Ленинградской области. По популярности АИ-95 Петербург оказался на 4 месте.

Одновременно продолжается рост стоимости топлива. По данным Росстата, с 8 июня по 6 июля 2026 года бензин АИ-92 в Ленинградской области подорожал на 4,57%, а АИ-95 стал дороже на 4,65%. В Петербурге рост цен оказался менее заметным. Стоимость АИ-92 увеличилась на 0,56%, а АИ-95 подорожал на 0,54%.

Ранее мы сообщали, что ФАС возбудила дело против продавцов бензина в трех регионах из-за повышения розничных цен на топливо.

Фото: Piter.tv