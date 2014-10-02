Бельский заявил о стабильности с бензином в Петербурге

Спикер ЗакСа призвал горожан не поддаваться панике и напомнил о личном опыте использования электрокара.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в беседе с "КП-Петербург" оценил обстановку на автозаправках как спокойную. Он подчеркнул, что высказывается как рядовой водитель, а не как чиновник.

Спикер отметил, что наличие пробок на городских магистралях служит косвенным подтверждением того, что автомобили заправлены и ездят. Он призвал избегать излишнего драматизма и напомнил, что город переживал более трудные времена, поэтому справится и с нынешними сложностями.

Кроме того, Бельский сообщил, что его семья приобрела электромобиль около трёх лет назад. При этом он уточнил, что не агитирует других водителей следовать его примеру, но лично для них это оказалось удобной альтернативой традиционному топливу.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: MAX / Александр Бельский