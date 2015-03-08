Петербургские учёные научились чистить старинные книги лазером

Безопасный лазер для старинных книг разработали в Петербурге.

Учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали безопасный метод лазерной очистки старинных книг и документов. Новая технология позволяет деликатно удалять пыль, жировые пятна и следы плесени даже из самых труднодоступных мест — корешков, верхних обрезов и уголков страниц.

В основе метода — импульсный волоконный иттербиевый лазер, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне. Бумага, кожа и пергамент отражают это излучение, а загрязнения, наоборот, его поглощают. Как только луч достигает чистой поверхности, воздействие прекращается — это исключает риск механических повреждений и разрыва волокон.

Аспирантка кафедры ЛИНС Ангелина Неелова пояснила, что при правильном подборе параметров энергии лазерного излучения для каждого конкретного объекта не происходит деструктивных изменений материала, в том числе разрывов межмолекулярных связей.

Технологию уже успешно опробовали на нескольких исторических артефактах: томе пьесы Шекспира "Генрих VI", фрагменте французского научного издания XIX века, газетной бумаге 1942 года и книге Георгия Жукова "Воспоминания и размышления", повреждённой плесенью. Вице-губернатор Владимир Княгинин отметил, что Петербург обладает уникальным историко-культурным наследием, значительная часть которого хранится в библиотеках, архивах и научных учреждениях. Новая методика, по его словам, имеет большой потенциал для широкого внедрения в реставрационную практику.

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Фото: pxhere.com