Спрос на специалистов в сфере автоматизации процессов в Петербурге вырос почти вдвое за пять лет

Лидерами по числу открытых позиций остаются отрасли, где цифровая трансформация уже стала неотъемлемой частью рабочих процессов.

Сфера автоматизации процессов заняла 10% от общего числа вакансий в Санкт-Петербурге, что составляет более 12 тысяч объявлений. Такие данные приводят аналитики hh.ru.

Северная столица пока существенно уступает Москве по этому показателю – разрыв достигает пятикратной величины (более 52 тысяч предложений о работе). При этом с 2020 года количество подобных вакансий в городе продемонстрировало взрывной рост на 79%.

Лидерами по числу открытых позиций остаются отрасли, где цифровая трансформация уже стала неотъемлемой частью рабочих процессов. По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, автоматизация формирует устойчивый тренд и планомерно проникает во все сектора экономики. Абсолютным рекордсменом стал сектор гостеприимства: совокупный спрос в туризме, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере увеличился в 5,3 раза.

Ранее мы сообщили о том, что инициативу о двух днях удаленки для матерей детей до 7 лет поддержали 64% петербуржцев.

Фото: Magnific (DC Studio)