Ценовой сговор. ФАС возбудила дело против продавцов бензина в трех регионах

Поводом стал мониторинг, зафиксировавший рост стоимости АИ-92 и АИ-95 на станциях АЗС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила проверки из-за одновременного повышения цен на бензин и дизельное топливо, которое зафиксировали сразу в нескольких регионах. В результате были возбуждены дела в отношении шести сетей АЗС, сообщила пресс-служба ФАС.

По данным ведомства, фигурантами дела стали шесть независимых участников рынка, которые продают бензин и дизтопливо через свои сети АЗС. Например, в Саратовской области компания "Торэко" получила предупреждение, а в Оренбургской области под проверку подпали три продавца дизельного топлива на возможный сговор.

В УФАС подчеркнули, что шесть независимых участников рынка одновременно повысили розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо, что является признаками нарушения антимонопольного законодательства.

Искусственное завышение цены ущемляет интересы водителей, напомнили в ФАС. Саратовский нарушитель получил срок до 31 июля, чтобы исправить ситуацию.

Ранее Смольный прокомментировал ситуацию с бензином в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.tv