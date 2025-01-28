Смольный прокомментировал ситуацию с бензином в Петербурге в конце мая

Губернатор сообщил, что власти контролируют поставки топлива на заправки. В июле прогнозируют рост производства. Информации об отмене ограничений на объём продажи пока нет.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге остаётся стабильной и находится под контролем. Об этом заявил губернатор Александр Беглов после совещания президента Владимира Путина с членами правительства и главами ведущих топливных компаний.

По итогам встречи президент поручил принять меры для наращивания объёмов поставок топлива и предотвращения необоснованного завышения цен. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации. Нефтяные компании обязали подготовить дополнительные предложения по обеспечению внутреннего рынка. Все крупнейшие НПЗ страны задействованы на полную мощность, к ним подключились средние и малые предприятия.

В Смольном прогнозируют, что в июле производство основных видов топлива превысит июньские показатели. Беглов подчеркнул, что городские власти находятся в постоянном контакте с Министерством энергетики и операторами АЗС, отслеживая запасы на нефтебазах и поставки на заправки.

Конкретная стоимость топлива в сообщении не приводится. Также пока не уточняется, отменены ли ограничения на продажу бензина, введённые 16 июня, когда три крупнейшие компании ограничили отпуск 100 литрами на человека.

На петербургских АЗС ввели лимиты на топливо из-за ажиотажного спроса.

Фото: Piter.tv