На петербургских АЗС ввели лимиты на топливо из-за ажиотажного спроса

По словам сотрудников заправочных станций, многие водители начали массово заливать бензин не только в баки автомобилей, но и в канистры, бочки и другие емкости.

Автозаправочные станции Петербурга массово ограничили продажу бензина и дизельного топлива на фоне резко выросшего спроса. За последнюю неделю лимиты появились практически у всех крупных сетей, тогда как еще недавно подобные меры действовали лишь на отдельных АЗС. Как сообщает "Петербург2", причиной стали повышенный интерес автомобилистов к топливу и попытки создавать запасы впрок.

По словам сотрудников заправочных станций, многие водители начали массово заливать бензин не только в баки автомобилей, но и в канистры, бочки и другие емкости. Это привело к повышенной нагрузке на топливные запасы и вынудило операторов вводить ограничения, чтобы избежать дефицита и обеспечить доступность топлива для всех клиентов.

На АЗС "Тебойл" теперь можно приобрести не более 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива за одну заправку. Сотрудники отмечают, что ограничения были введены именно для сдерживания ажиотажного спроса. Аналогичный лимит в 30 литров бензина действует и на станциях "Лукойл". Там также связывают ситуацию с массовыми закупками топлива впрок.

На заправках "Сургутнефтегаз" за одну операцию отпускают до 20 литров бензина или до 100 литров дизеля. В сети "Газпром нефть" действует предоплата, а максимальный объем составляет 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива за один чек. Если водителю требуется больше, покупку приходится оформлять повторно.

Наиболее свободные условия пока сохраняются на АЗС "Роснефть". Здесь бензин можно приобрести в объеме до 99 литров за одну транзакцию, а на дизельное топливо ограничения не распространяются. На станциях "Татнефть" лимит установлен только для бензина АИ-95 — не более 30 литров за раз, тогда как АИ-92 и дизель продаются без ограничений.

Ранее мы рассказывали, что россияне начали массово искать способы защитить бензин от краж на фоне ограничений на АЗС.

Фото: Piter.tv