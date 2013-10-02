Россияне начали массово искать способы защитить бензин от краж на фоне ограничений на АЗС

Участились случаи хищения топлива из припаркованных машин.

В ряде российских регионов этим летом изменилось поведение автомобилистов на фоне ограничений, связанных с продажей топлива. Как сообщает 110km.ru, водители стали чаще интересоваться не только вопросами экономии бензина, но и способами его хранения и защиты от злоумышленников.

По данным сервиса "Яндекс Вордстат", за последний месяц резко вырос интерес к запросам, связанным со сливом топлива из автомобилей. Если раньше подобные темы искали сравнительно редко, то теперь количество таких запросов исчисляется тысячами в сутки. Эксперты связывают эту тенденцию с ограничениями на продажу бензина, которые были введены в нескольких регионах страны.

На этом фоне некоторые автомобилисты начали создавать собственные запасы топлива. После заправки полного бака часть водителей переливает бензин в канистры и возвращается на АЗС за новой порцией. Подобная практика быстро распространилась среди автовладельцев, однако привела и к другому эффекту — участились случаи хищения топлива из припаркованных машин.

Специалисты отмечают, что рост подобных происшествий заставил многих водителей задуматься о дополнительной защите автомобиля. Одним из самых простых решений считается установка крышки бензобака с замком. Также популярностью пользуются специальные металлические сетки, которые монтируются в заливную горловину и затрудняют слив топлива при помощи шланга. Некоторые автовладельцы дополнительно подключают лючок бензобака к охранной системе, чтобы сигнализация срабатывала при попытке несанкционированного доступа.

По оценкам экспертов, спрос на различные средства защиты топливной системы за последние недели заметно вырос. Одновременно многие водители стали внимательнее относиться к расходу бензина и заранее планировать поездки.

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Фото: Piter.tv