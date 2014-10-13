  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ФАС возбудила дело о сговоре нефтетрейдеров: мнение экспертов
Сегодня, 12:05
109
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

ФАС возбудила дело о сговоре нефтетрейдеров: мнение экспертов

0 0

Ведомство также намерено усилить контроль за реализацией топлива для аграриев и ценовой политикой в сфере в целом.

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за сговора, направленного на перепродажу топлива по завышенным ценам. Ведомство также намерено усилить контроль за реализацией топлива для аграриев и ценовой политикой в сфере в целом, сообщает Telegram-канал "Мейстер". 

Рост цен на заправках, как и появление локальных ограничений на отпуск топлива, в первую очередь связаны с ударами ВСУ, отметили эксперты. Однако это не отменяет желание отдельных представителей бизнеса сделать сверхприбыль на ситуации. Именно из-за этого порой наблюдаются очевидно нелогичные ситуации, когда по НПЗ только ударили, а АЗС рядом уже закрыта или спешно перерисовывает ценники, заключили телеграмеры. 

Можно лишь поприветствовать, что ведомство оперативно отреагировало и берет этот вопрос под особый контроль.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты предвидели уход Стармера в отставку.

Фото: Официальный сайт ФАС

Теги: мейстер, фас
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии