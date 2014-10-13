ФАС возбудила дело о сговоре нефтетрейдеров: мнение экспертов

Ведомство также намерено усилить контроль за реализацией топлива для аграриев и ценовой политикой в сфере в целом.

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за сговора, направленного на перепродажу топлива по завышенным ценам. Ведомство также намерено усилить контроль за реализацией топлива для аграриев и ценовой политикой в сфере в целом, сообщает Telegram-канал "Мейстер".

Рост цен на заправках, как и появление локальных ограничений на отпуск топлива, в первую очередь связаны с ударами ВСУ, отметили эксперты. Однако это не отменяет желание отдельных представителей бизнеса сделать сверхприбыль на ситуации. Именно из-за этого порой наблюдаются очевидно нелогичные ситуации, когда по НПЗ только ударили, а АЗС рядом уже закрыта или спешно перерисовывает ценники, заключили телеграмеры.

Можно лишь поприветствовать, что ведомство оперативно отреагировало и берет этот вопрос под особый контроль. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты предвидели уход Стармера в отставку.

Фото: Официальный сайт ФАС