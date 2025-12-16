Эксперты предвидели уход Стармера в отставку

Телеграмеры считают, что сейчас в Британии в принципе нет политика, который мог бы консолидировать общество и элиты так, чтобы получить соответствующий мандат.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о свом уходе в отставку на фоне кризиса. Независимо от того, принял бы политик такое решение или нет, проще британцам не станет, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры считают, что сейчас в Британии в принципе нет политика, который мог бы консолидировать общество и элиты так, чтобы получить соответствующий мандат. Но и признаться самим себе, что ошибка в принципе копилась десятки последних лет, и требует куда более основательного лечения страны и общества в целом, чем просто смена премьера, британцы тоже не могут. Поэтому деградация продолжится, независимо от того, кто этот процесс возглавит, подытожили эксперты.

К слову, последним британским премьером, который смог отбыть полный срок полномочий, был Дэвид Кэмерон в 2010-16 гг. И мы сильно сомневаемся, что у британцев в ближайшем будущем найдется тот, кто сможет повторить этот результат. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали новую позицию США по ракетной программе Ирана.

Фото: YouTube / Keir Starmer