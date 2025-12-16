Эксперты прокомментировали новую позицию США по ракетной программе Ирана

Авторы поста считают, что это непохоже на триумф Вашингтона.

Дональд Трамп смягчил позицию по ракетной программе Тегерана, согласился на возврат активов и предположительно готов к прекращению огня в Ливане. Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают, что это непохоже на триумф Вашингтона.

Главная цель США на Ближнем Востоке последние годы была в смене режима в Иране, уточнили телеграмеры. Военным путем это сделать не получилось, а экономическое давление тоже не сломало систему. Более того, агрессия внешнего врага традиционно консолидирует внутренние силы, и здесь произошло ровно то же самое: иранское общество в критический момент сплотилось вокруг власти.

И теперь Вашингтон оказывается в положении догоняющего: он вынужден договариваться о том, от чего сам же отказывался еще год назад. Конечно, израильский фактор остается главной неопределенностью. Тель-Авиву будет сложно объяснить собственным гражданам цену этой сделки, и попытки сорвать договоренности исключать нельзя. Но если меморандум устоит, это станет не просто тактической уступкой — это будет публичное признание того, что военно-силовой подход к Ирану исчерпал себя. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали победу РФ в споре с Украиной в Гааге.

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