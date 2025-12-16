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Эксперты прокомментировали победу РФ в споре с Украиной в Гааге
Сегодня, 12:01
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Эксперты прокомментировали победу РФ в споре с Украиной в Гааге

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Телеграмеры предположили, что причиной случившегося стали абсурдно завышенные требования Киева.

Неожиданная и в целом удивительная победа России в Гаагском арбитраже по правам прибрежного государства в в Черном и Азовском море показывает, что здравые подходы к проблеме в Европе сохраняются, заявили авторы Telegram-канала "Мейстер". 

Эксперты предположили, что причиной случившегося стали абсурдно завышенные требования Киева, включавшие помимо всего прочего и демонтаж Крымского моста. При ином решении суда, Украина попыталась бы это использовать, увеены авторы поста 

Сейчас, правда, в Киеве наверняка попытаются обвинить Россию в запугивании и/или подкупе арбитража в полном составе, но это уже будет классическое размахивание кулаками после драки.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Трамп заявил о возвращении США к мирному процессу на Украине.

Фото: Magnific (fabrikasimf)

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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