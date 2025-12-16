Эксперты прокомментировали победу РФ в споре с Украиной в Гааге

Неожиданная и в целом удивительная победа России в Гаагском арбитраже по правам прибрежного государства в в Черном и Азовском море показывает, что здравые подходы к проблеме в Европе сохраняются, заявили авторы Telegram-канала "Мейстер".
Эксперты предположили, что причиной случившегося стали абсурдно завышенные требования Киева, включавшие помимо всего прочего и демонтаж Крымского моста. При ином решении суда, Украина попыталась бы это использовать, увеены авторы поста
Сейчас, правда, в Киеве наверняка попытаются обвинить Россию в запугивании и/или подкупе арбитража в полном составе, но это уже будет классическое размахивание кулаками после драки.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: Magnific (fabrikasimf)
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