Телеграмеры предположили, что причиной случившегося стали абсурдно завышенные требования Киева.

Неожиданная и в целом удивительная победа России в Гаагском арбитраже по правам прибрежного государства в в Черном и Азовском море показывает, что здравые подходы к проблеме в Европе сохраняются, заявили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты предположили, что причиной случившегося стали абсурдно завышенные требования Киева, включавшие помимо всего прочего и демонтаж Крымского моста. При ином решении суда, Украина попыталась бы это использовать, увеены авторы поста

Сейчас, правда, в Киеве наверняка попытаются обвинить Россию в запугивании и/или подкупе арбитража в полном составе, но это уже будет классическое размахивание кулаками после драки. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Трамп заявил о возвращении США к мирному процессу на Украине.

Фото: Magnific (fabrikasimf)