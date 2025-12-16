Трамп заявил о возвращении США к мирному процессу на Украине: мнение экспертов

Президент США не намерен ничего дарить, и скорее всего начнет он с попыток давления.

Заявления Трампа о том, что "США намерены вернуться к активному участию в мирном процессе по Украине" не стоит переоценивать, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как уже не раз замечали авторы поста, Трамп не намерен ничего дарить, и скорее всего начнет он с попыток давления. Давить президент США может конечно и на Зеленского, но есть серьезное ощущение, что ключевую поддержку от США в виде доступа к Старлинку и спутниковой разведке Киев сохранит.

Нам в этой связи нужно осознавать, что наша безопасность и достижение целей СВО в первую, вторую и третью очередь зависят от нас самих, от наших вооруженных сил и их действий. И нашей общей поддержки этих действий. Если же на Трампа вдруг снизойдет озарение, и он решит, что Киев надо прижать всерьез, это конечно будет прекрасно, но в планах и прогнозах опираться на это не стоит – как в личных, так и в коллективных. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Белый дом