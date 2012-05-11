Иностранные туристы массово поедут в Петербург на концерты Канье Уэста.

Концерты Канье Уэста в Петербурге могут привлечь до 50 тыс. иностранных туристов. Такой прогноз в беседе с 360.ru озвучил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, у рэпера огромная зарубежная аудитория, и значительная часть билетов, вероятно, будет выкуплена фанатами из-за границы.

Пригожин отметил, что Петербург удобен для иностранных гостей благодаря развитой транспортной инфраструктуре, включая маршруты через Хельсинки. Продюсер также предположил, что гонорар артиста за два выступления может составить не менее 20 млн долларов. Он подчеркнул, что это лишь оценочные данные, основанные на предполагаемом количестве зрителей и стоимости билетов.

Ранее сообщалось, что билеты на концерты Канье Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября на "Газпром Арене", почти полностью разошлись в первые часы после старта продаж. Цены на них варьируются от 9 до 160 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

Фото: Pxhere