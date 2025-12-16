  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты оценили перспективы сделки США и Ирана
Сегодня, 12:04
73
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты оценили перспективы сделки США и Ирана

0 0

Предполагается, что в итоге документ должен быть утвержден резолюцией Совбеза ООН.

Иранскую сделку подтвердили обе стороны, датой подписания названа пятница, 19 июня: при этом предполагается, что в итоге документ должен быть утвержден резолюцией Совбеза ООН.  Об этом пишут авторы Telegram-канала "Мейстер". 

Главным проигравшим в краткосрочной перспективе становится Израиль, уверены эксперты. Они аргументируют это тем, что никаких физических гарантий того, что Иран не получит ядерное оружие, сделка не дает: контролируемый демонтаж иранской ядерной промышленности не предусмотрен, а ракетная программа вообще выведена за скобки.

Так что сорвана она может быть в любой момент – в Иерусалиме явно не оставят попытки заставить США все же разобраться с Ираном всерьез. И в Тегеране это наверняка хорошо понимают. Вопрос о следующем раунде войны в итоге, на наш взгляд, формулируется как "когда", а не как "если".

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу послов Евротройки с Михаилом Галузиным.

Фото: Белый дом

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии