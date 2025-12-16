В целом, стороны по-прежнему стоят на своем.

Послы Евротройки по собственной инициативе встретились с замглавы МИД России Михаилом Галузиным. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", детали от обеих сторон скупые: Роcсия указала не деструктивную политику ЕС, а дипломаты в совместном заявлении осудили удары возмездия за Старобельск и призывали к прямым переговорам Москвы и Киева.

В целом, стороны по-прежнему стоят на своем, заключили эксперты. Однако встреча длилась она не так уж мало - 1,5 часа, значит, обсудить было что.

Возможно, политики Евротройки наконец осознали, что победить Россию не получится, а вот проблем у самого ЕС уже ворох, особенно на фоне ближневосточной авантюры их гегемона. Да и у Киева дела не так хорошо идут. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"