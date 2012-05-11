ЕС увеличил экспорт вина в РФ: мнение экспертов

Исходно, когда в 2022 году санкции только вводили, в Европе звучали голоса в пользу решения запретить поставки вина в Россию вообще.

ЕС увеличил экспорт вина в Россию. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", это вообще очень интересная история, как европейские производители обходят свои же европейские санкции и препятствуют их введению.

Исходно, когда в 2022 году санкции только вводили, в Европе звучали голоса в пользу решения запретить поставки вина в Россию вообще. Это решение было задавлено винодельческим лобби, в итоге оставшись только в очень урезанном виде – запрещены поставки вин ценой более 300 евро за бутылку, то есть из категории "миллионерам и то не на каждый день", отметили телеграмеры.

Но даже и в этой категории, если пройти по дорогим московским и питерским винным магазинам, флаконов на полках достаточно: все актуальные релизы появляются в наличии очень быстро. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (v.ivash)