В ГД предложили сократить срок возврата денег за билеты на поезда

Сергей Миронов негативно отреагировал на инициативу ФАС по росту комиссии.

Срок возврата денежных средств за железнодорожные билеты на российской территории нужно сокращать до одного или двух дней. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что его фракция не поддерживает повышение сбора за возврат билетов на пассажирские составы. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой по новым правилам возврата билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков покупки перекупщиками. Документ предполагает, что компании-перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до десяти процентов от стоимости неиспользованного проездного документа

Комиссию надо не увеличивать, а, наоборот - искать дополнительные механизмы поддержки пассажиров. Например, сократить срок возврата денег за билет с 30 до одного-двух дней, чтобы в случае непредвиденной и экстренной ситуации у людей появились средства на покупку другого билета. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодвтель уверен, что властям стоит отказаться от системы динамических тарифов. Речь идет о ситуации, когда цена на билеты зависит от сезона, времени отправления поезда, потребительского спроса на билеты. Таким образом цена может увеличиться даже не за день, а за несколько часов или пару минут до отправления состава.

Миронов предложил поощрять россиян, ведущих здоровый образ жизни.

Фото: Piter.tv