Миронов предложил поощрять россиян, ведущих здоровый образ жизни

В Госдуме рассказали о возможных нововведениях для сохранения здоровья и долголетия россиян.

В Москве предложили ввести на российской территории систему страховых, налоговых и сервисных поощрений для граждан, которые ведут здоровый образ жизни. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что властям следует расширить эксперимент "Персональные медицинские помощники" с диспансерных больных на всех граждан. По словам политического деятеля, требуется дать населению возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел "Мое здоровье" на едином портале "Госуслуги".

Предлагаю ввести систему поощрений - страховые, налоговые, сервисные - для граждан, ведущих здоровый образ жизни по данным устройств и диспансеризации. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутат подчеркнул, что экспериментальный правовой режим "Персональные медицинские помощники" действует на территории страны с 2023 года. Проект уже подтвердил свою эффективность, однако пока что охватывает только диспансерных пациентов. Законодвтельные инициативы обсуждались на рабочей встрече со спортивным врачом-неврологом и медицинским блогером Антоном Епифановым.

В ГД внесут законопроект о налоговом мониторинге для резидентов ОЭЗ.

Фото: Piter.tv