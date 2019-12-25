Эксперты рассказали, чем опасен бензин "Евро-3" для современных автомобилей

Для большинства автомобилей старше десяти лет серьезных последствий не ожидается.

Из-за дефицита топлива в России власти разрешили временно выпускать бензин экологического класса "Евро-3". Как отмечает "Петербург2", эта мера должна помочь стабилизировать ситуацию на рынке, однако использование такого топлива может по-разному сказаться на автомобилях разных поколений.

Главное отличие бензина "Евро-3" от более современного "Евро-5" заключается в содержании серы. В топливе более низкого экологического класса ее значительно больше, что может ускорить износ некоторых элементов двигателя и системы очистки выхлопных газов.

Для большинства автомобилей старше десяти лет серьезных последствий не ожидается. Речь идет прежде всего о моделях с атмосферными двигателями без сложных экологических систем — таких как многие автомобили Lada, "Газель", а также ряд корейских и японских машин прошлых лет. Аналогичная ситуация и с дизельными автомобилями, не оснащенными сажевыми фильтрами и системой AdBlue.

Гораздо внимательнее к выбору топлива стоит относиться владельцам современных автомобилей. По данным издания, в зоне риска находятся машины с турбированными двигателями и моторами с непосредственным впрыском топлива, включая популярные агрегаты TSI, TFSI и GDI. Использование бензина с повышенным содержанием серы может привести к ускоренному загрязнению катализатора, лямбда-зондов и системы рециркуляции отработавших газов, а также негативно сказаться на ресурсе двигателя.

Если избежать заправки бензином класса "Евро-3" не удалось, специалисты советуют сократить интервалы замены моторного масла, чаще менять топливный фильтр и периодически использовать качественные очищающие присадки для топливной системы. Владельцам дизельных автомобилей также рекомендуют контролировать состояние водоотделителя и не допускать полного опустошения топливного бака.

Убедиться в классе топлива можно непосредственно на АЗС. Информация указывается в паспорте качества: маркировка К5 соответствует бензину класса "Евро-5", а К3 — "Евро-3". Обычно этот документ размещают в уголке потребителя.

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Фото: Piter.tv (архив)