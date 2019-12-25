Эксперты развеяли миф об экономайзерах топлива, обещающих снизить расход бензина

Испытания не выявили ни малейшего снижения расхода топлива.

Водителям не стоит рассчитывать на заметную экономию топлива с помощью недорогих электронных устройств, которые подключаются к диагностическому разъему автомобиля. Несмотря на обещания производителей сократить расход бензина на 15–55%, такие гаджеты не оказывают никакого влияния на работу двигателя. К такому выводу пришли специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC.

Как отметил портал 110km.ru, эксперты совместно с техническими специалистами протестировали два популярных устройства — ecoOBD2 и Syngas OBD Fuel Saver. Производители заявляют, что они подходят для бензиновых и дизельных автомобилей и способны оптимизировать работу мотора. Однако разбор показал, что внутри находятся лишь простейшие электронные компоненты и светодиоды, которые никак не взаимодействуют с электронными системами машины.

Исследование показало, что устройства не подключаются к CAN-шине автомобиля, а значит, физически не могут изменять параметры двигателя или влиять на расход топлива. Более того, часть элементов платы даже не задействована в работе, а единственный эффект от использования таких гаджетов — мигающие индикаторы, создающие видимость работы.

Как отмечают специалисты ADAC, некоторые модели продаются под разными названиями, хотя фактически представляют собой одно и то же устройство в другой упаковке. Испытания не выявили ни малейшего снижения расхода топлива.

Подобные экономайзеры широко представлены и на российских маркетплейсах. Покупателей привлекают громкими обещаниями, положительными отзывами и псевдонаучными объяснениями принципа работы. Однако, как подчеркивают эксперты, никакой доказанной эффективности у таких устройств нет.

Вместо сомнительных покупок специалисты рекомендуют использовать проверенные способы экономии топлива: избегать резких разгонов и торможений, своевременно проходить техническое обслуживание, следить за давлением в шинах и не перевозить лишний груз. Именно эти меры действительно помогают сократить расход топлива и снизить затраты на эксплуатацию автомобиля.

Фото: Piter.tv (архив)