На мосту через Волхов на участке трассы А-114 введут реверсивное движение

Также на время работ по замене асфальтового покрытия движение будет ограничено до 40 км/ч.

На мосту через реку Волхов, который располагается на 10-ом км трассы А-114 "Вологда – Тихвин" в Ленобласти, введут реверсивное движение. Об этом информирует пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

Пропускная способность будет ограничена на 2 месяца в связи с проведением работ по замене асфальтового покрытия, гидроизоляции, установке ограждений и прочими мероприятиями. Реверсивное движение будет вводиться в 2 этапа, попеременно на каждой полосе.

Также на время работ движение будет ограничено до 40 км/ч. Дорожники будут трудиться круглосуточно.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"