На мосту через Волхов на участке трассы А-114 введут реверсивное движение

На мосту через реку Волхов, который располагается на 10-ом км трассы А-114 "Вологда – Тихвин" в Ленобласти, введут реверсивное движение. Об этом информирует пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".
Пропускная способность будет ограничена на 2 месяца в связи с проведением работ по замене асфальтового покрытия, гидроизоляции, установке ограждений и прочими мероприятиями. Реверсивное движение будет вводиться в 2 этапа, попеременно на каждой полосе.
Также на время работ движение будет ограничено до 40 км/ч. Дорожники будут трудиться круглосуточно.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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