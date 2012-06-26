На мясокомбинате "Самсон" произошел пожар

На Московское шоссе, 13, отправились бороться с огнем 25 спасателей на трех спецмашинах.

Сегодня вечером, 12 ноября, в здании на территории мясокомбината "Самсон" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На Московское шоссе, 13, отправились бороться с огнем 25 спасателей на трех спецмашинах. Выяснилось, что пламя распространилось на 20 "квадаратах" в доме, площадь которого 7 тыс. квадратных метров.

Известно, что в 19:19 возгорание локализовали. Сейчас спасатели еще находятся на комбинате.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv