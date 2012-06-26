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На мясокомбинате "Самсон" произошел пожар
Сегодня, 20:43
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На мясокомбинате "Самсон" произошел пожар

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На Московское шоссе, 13, отправились бороться с огнем 25 спасателей на трех спецмашинах.

Сегодня вечером, 12 ноября, в  здании на территории мясокомбината "Самсон" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На Московское шоссе, 13, отправились бороться с огнем 25 спасателей на трех спецмашинах. Выяснилось, что пламя распространилось на 20 "квадаратах" в доме, площадь которого 7 тыс. квадратных метров. 

Известно, что в 19:19 возгорание локализовали. Сейчас спасатели еще находятся на комбинате.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: ночью горела коммуналка на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, мясокомбинат самсон, пожар на мясокомбинате, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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