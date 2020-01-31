Ночью горела коммуналка на улице Коллонтай

По словам жителя дома, в квартире вспыхнула проводка.

Сегодня ночью, 12 ноября, произошел пожар в квартире на улице Коллонтай. Около трех часов ночи вспыхнул балкон в жилом доме. Огонь распространился и в комнате. Об этом сообщили в в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Дом и улицу заволокло дымом. Тушить помещения прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что полыхала коммунальная квартира, пламя удалось ликвидировать к пяти часам утра.

На 8 этаже загорелась квартира. Предположительно, проводка. Житель дома

Огонь повредил площадь около четырех квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург