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Ночью горела коммуналка на улице Коллонтай
Сегодня, 10:32
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Ночью горела коммуналка на улице Коллонтай

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По словам жителя дома, в квартире вспыхнула проводка.

Сегодня ночью, 12 ноября, произошел пожар в квартире на улице Коллонтай. Около трех часов ночи вспыхнул балкон в жилом доме. Огонь распространился и в комнате. Об этом сообщили в в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Дом и улицу заволокло дымом. Тушить помещения прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что полыхала коммунальная квартира, пламя удалось ликвидировать к пяти часам утра. 

На 8 этаже загорелась квартира. Предположительно, проводка. 

Житель дома

Огонь повредил  площадь около четырех квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в ДТП у деревни Потанино пострадала пассажирка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горела коммуналка, мчс, пожар, спасатели, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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