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В ДТП у деревни Потанино пострадала пассажирка
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В ДТП у деревни Потанино пострадала пассажирка

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Спасатели деблокировали женщину из машины и передали медикам.

В деревне Потанино в ночь на субботу, 12 ноября, произошла авария, в которой пострадала пассажирка. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

Известно, что водитель автомобиля не справился с управлением и угодил в кювет. Мужчина не пострадал, досталось его пассажирке. Женщину деблокировали из машины и передали медикам.

Ранее  на Piter.tv: на Сердобольской автомобилист с 41 штрафом насмерть сбил мужчину.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба Ленобласти

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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