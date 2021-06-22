В ДТП у деревни Потанино пострадала пассажирка

Спасатели деблокировали женщину из машины и передали медикам.

В деревне Потанино в ночь на субботу, 12 ноября, произошла авария, в которой пострадала пассажирка. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

Известно, что водитель автомобиля не справился с управлением и угодил в кювет. Мужчина не пострадал, досталось его пассажирке. Женщину деблокировали из машины и передали медикам.

Ранее на Piter.tv: на Сердобольской автомобилист с 41 штрафом насмерть сбил мужчину.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба Ленобласти