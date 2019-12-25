Спасатели нашли заблудившуюся женщину в лесу у озера Лубенское

15 сентября дежурная смена спасателей успешно завершила поисково-спасательную операцию в лесном массиве неподалеку от озера Лубенское.
Специалисты выехали на вызов, чтобы помочь пенсионерке, которая сбилась с пути и потеряла ориентиры среди деревьев.
В ходе оперативных поисковых мероприятий потерявшуюся удалось быстро обнаружить и вывести из чащи.
Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти вытащили двух мужчин из ямы и болота за день.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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