Спасатели нашли заблудившуюся женщину в лесу у озера Лубенское

Пенсионерка сбилась с пути и потеряла ориентиры среди деревьев.

15 сентября дежурная смена спасателей успешно завершила поисково-спасательную операцию в лесном массиве неподалеку от озера Лубенское.

Специалисты выехали на вызов, чтобы помочь пенсионерке, которая сбилась с пути и потеряла ориентиры среди деревьев.

В ходе оперативных поисковых мероприятий потерявшуюся удалось быстро обнаружить и вывести из чащи.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти вытащили двух мужчин из ямы и болота за день.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти