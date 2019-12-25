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Спасатели нашли заблудившуюся женщину в лесу у озера Лубенское
Сегодня, 8:56
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Спасатели нашли заблудившуюся женщину в лесу у озера Лубенское

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Пенсионерка сбилась с пути и потеряла ориентиры среди деревьев.

15 сентября дежурная смена спасателей успешно завершила поисково-спасательную операцию в лесном массиве неподалеку от озера Лубенское.

Специалисты выехали на вызов, чтобы помочь пенсионерке, которая сбилась с пути и потеряла ориентиры среди деревьев.

В ходе оперативных поисковых мероприятий потерявшуюся удалось быстро обнаружить и вывести из чащи.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти вытащили двух мужчин из ямы и болота за день.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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