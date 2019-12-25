Умер актер из фильмов "Атака" и "Охота на лис" Василий Попов

За свою карьеру артист исполнил более 100 театральных ролей.

Актер Василий Попов скончался 3 октября в 78 лет. Об этом в соцсетях сообщило руководство Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени М. Горького.

Коллеги выразили соболезнования родным актера и отметили, что память о нем будет жить "в благодарных воспоминаниях зрителей". Попов не дожил до своего дня рождения три дня. Причины смерти, дата и место прощания не сообщались.

Василий Попов родился 6 октября 1947 года. После школы он получил техническое образование. Позже окончил факультет режиссуры и актерского мастерства Кемеровского института культуры. Попов служил в Алтайском краевом театре драмы, Рязанском ТЮЗе и других театрах. Популярность пришла к актеру после ролей в фильмах "Атака" и "Охота на лис".

Ранее мы сообщали, что умер актер Дмитрий Шулькин, получивший известность по сериалу "Улицы разбитых фонарей".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)