Глава ЕК позитивно оценила опыт Франции и Румынии.

Европейская комиссия считает, что помощь гражданскому населению стран-членов регионального сообщества в условиях высоких цен на энергию должна быть адресной. Соответствующее заявление перед законодателями сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Таким образом иностранная чиновница заметила, что выступает против всеобщих компенсационных выплат для европейцев. Это решение связано с тем, что подобные выплаты увеличивают спрос. Они в большей степени выгодны гражданам с высокими доходами и требуют от ЕС значительных расходов.

Очень важно, чтобы поддержка была адресной. Не должно быть никаких всеобщих выплат. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В качестве правильного подхода Урсула фон дер Ляйен привела энергетические ваучеры для малообеспеченных семей, которые действуют во Франции и Румынии.

Макрона и фон дер Ляйен обвинили в желании развязать войну с Россией.

Фото: YouTube / European Parliament