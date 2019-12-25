Спецназ по ошибке жестко задержал семью с ребенком в Иваново

Причиной случившегося стала неверная наводка — искали соучастников вора по делу о краже.

Семью с ребенком из Иваново задержал спецназ по наводке подозреваемого, который указал не тот адрес. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Силовики искали в доме соучастников преступления по делу о краже. Один из задержанных назвал несколько адресов, куда и отправили отряд спецназа. Операция по задержанию прошла в пять часов утра.

Вломившись спецназовцы сбили хозяина с ног и надели на него наручники. Также в ходе штурма хозяйку помещения ударили головой о железный косяк. Свидетелем задержания стал маленький ребенок.

Когда стало ясно, что произошла ошибка, силовики извинились перед семьей и ушли. После сильного испуга у ребенка началось заикание, сейчас он посещает психолога, его родители получили множественные гематомы. Супруги уже написали заявление в прокуратуру.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)