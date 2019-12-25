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На Сердобольской автомобилист с 41 штрафом насмерть сбил мужчину
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Сердобольской автомобилист с 41 штрафом насмерть сбил мужчину

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Пешеход переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

На Сердобольской улице автомобилист с 41 штрафом насмерть сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода. Об этом стало известно Piter.tv.

Авария произошла вечером 8 ноября, 71-летний водитель автомобиля Acura MDX, двигаясь по трамвайным путям, вне зоны пешеходного перехода, сбил мужчину, на вид 50 лет (данные устанавливаются), который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автомобилист в этом году 41 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Иван Ильин)

Теги: пешеход, сердобольская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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