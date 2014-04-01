В Петербурге таксиста обязали выплатить 1,5 млн рублей сбитому пешеходу

Помимо полученных телесных повреждений женщина продолжает испытывать тревогу, страх при переходе через дорогу, испытывает опасения повторения аварии.

В Петербурге с таксиста в интересах женщины, пострадавшей в ДТП, взыскано 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщила прокуратура Калининского района.

Установлено, что 7 июля 2023 года 28-летний водитель такси, управляя арендованным автомобилем Chery Tiggo, у дома 30 корпус 1 по проспекту Науки наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. Помимо полученных телесных повреждений женщина продолжает испытывать тревогу, страх при переходе через дорогу, испытывает опасения повторения аварии. По данному факту в отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ.

Прокурор района в суд направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного аварией. В рамках рассмотрения судом уголовного дела исковые требования прокуратуры удовлетворены. С водителя в пользу женщины, пострадавшей в аварии, взыскано 1,5 млн рублей.

Ранее нелегальный таксист устроил массовую аварию на Космонавтов.

Фото: Piter.tv