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Нелегальный таксист устроил массовую аварию на Космонавтов

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Одного из пассажиров задержали при попытке сбежать.

Полицейские задержали приезжего таксиста, который попытался уйти от погони и устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 30 марта сотрудники ГАИ в Московском районе планировали остановить автомобиль такси Hyundai Solaris. Водитель не отреагировал на требования и увеличил скорость движения. Так организовали преследование. 

У дома 63 по проспекту Космонавтов мужчина не справился с управлением и столкнулся с машиной Lada, после чего задел еще два авто – Kia и Mercedes. В аварии пострадал 25-летний водитель отечественного автомобиля и его 28-летняя пассажирка, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

За рулем Hyundai находился 48-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, а в салоне были еще трое иностранцев в возрасте 47-54 лет. Одного из пассажиров задержали при попытке сбежать. 

Выяснилось, что причина попытки игнорировать законные требования работников ДПС – отсутствие регистрации. Всех четверых доставили в отдел, где в отношении нарушителей составили административные протоколы. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщину 60 лет сбили на пересечении Гражданского проспекта и Просвещения. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, нелегальное такси, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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