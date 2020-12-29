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Женщину 60-ти лет сбили на пересечении Гражданского проспекта и Просвещения
Сегодня, 22:10
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Женщину 60-ти лет сбили на пересечении Гражданского проспекта и Просвещения

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Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту наезда на пешехода на перекрестке Гражданского проспекта и Просвещения. По данным пресс-службы МВД Северной столицы, авария имела место в 13:30.

Сотрудники ГАИ на месте установили, что наезд совершила 34-летняя водительница легкового авто. Она поехала на "желтый" сигнал светофора и сбила женщину (на вид 60 лет), которая перебегала проезжую часть на "красный".

В результате ДТП пешеход госпитализирована с травмами, в тяжелом состоянии. Личность женщины устанавливается. Проводится проверка.

МВД Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в ДТП на 5-м км автодороги в Киришском районе Ленобласти погиб мужчина.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП

Теги: гражданский проспект, наезд на пешехода, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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