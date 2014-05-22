В ДТП на 5-м км автодороги в Киришском районе Ленобласти погиб мужчина

Его 79-летняя пассажирка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту смертельного ДТП на 5 км автодороги "Кириши-Будогущь-Смолино". По данным пресс-службы петербургской полиции в результате аварии погибли два человека.

ДТП произошло в 16:40. Правоохранители установили, что 58-летний мужчина на "УАЗе" по неустановленной причине потерял контроль над управлением машиной и совершил съезд в кювет.

Водитель и его 79-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Медики приняли женщину в состоянии средней степени тяжести, мужчина позже скончался в больнице.

Ранее мы сообщали, что водительница BMW, въехавшая в здание на Петроградской стороне, перепутала газ и тормоз.

Видео: МВД Санкт-Петербурга