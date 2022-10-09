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Водительница BMW, въехавшая в здание на Петроградской стороне, перепутала газ и тормоз

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Женщина сбила 18-летнюю девушку, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стали известны подробности ДТП в Петроградском районе Петербурга. Об этом пишет tg-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП". 

Днем 28 марта около дома 48 по Большому проспекту П. С. 47-летняя женщина за рулем автомобиля BMW, при попытке припарковаться, перепутала педали газа и тормоза. Машина оказалась на тротуаре и сбила 18-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Все детали аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Сортавала" водитель скорой помощи въехал в опору ЛЭП. Пострадал фельдшер. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП 

Теги: большой проспект петроградской стороны, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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