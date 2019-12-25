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На трассе "Сортавала" водитель скорой помощи въехал в опору ЛЭП. Пострадал фельдшер
Сегодня, 16:17
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На трассе "Сортавала" водитель скорой помощи въехал в опору ЛЭП. Пострадал фельдшер

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Предварительно, 52-летний водитель выехал на тротуар и врезался в металлическое ограждение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии со скорой помощью в Приозерском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

ДТП произошло на 82-м километре трассы "Сортавала", между населенными пунктами Суходолье и Громово, днем 28 марта. Перевернулся автомобиль "скорой". Предварительно, 52-летний водитель выехал на тротуар, врезался в металлическое ограждение, после чего – в опору ЛЭП. 

В результате пострадал 42-летний фельдшер, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.TV: в дом на Большом проспекте П. С. врезалась иномарка. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дтп, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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