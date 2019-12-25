На трассе "Сортавала" водитель скорой помощи въехал в опору ЛЭП. Пострадал фельдшер

Предварительно, 52-летний водитель выехал на тротуар и врезался в металлическое ограждение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии со скорой помощью в Приозерском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло на 82-м километре трассы "Сортавала", между населенными пунктами Суходолье и Громово, днем 28 марта. Перевернулся автомобиль "скорой". Предварительно, 52-летний водитель выехал на тротуар, врезался в металлическое ограждение, после чего – в опору ЛЭП.

В результате пострадал 42-летний фельдшер, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти