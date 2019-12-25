Kia, Hyundai и Skoda назвали среди машин с ресурсом в 500 тысяч км

Таксопарки рассказали о самых выносливых автомобилях для работы.

Представители Национальной ассоциации таксопарков рассказали о моделях, которые, по их опыту, способны преодолеть 500 тыс. км без капитального ремонта. Руководитель "Таксимании" Георгий Балашов выделил Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Kia Optima. По его словам, автомобили китайских марок пока не успели пройти сопоставимые дистанции: машины, приобретенные в 2023 году, еще не достигли 500 тыс. км, а многие не преодолели и 300 тыс. км.

Руководители таксопарков "F1rst" и "369" Дмитрий Назаров и Максим Манхаев также назвали среди надежных моделей Toyota Camry, Kia Rio, Kia K5, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Манхаев отметил, что из-за появления большого числа новых производителей пока недостаточно статистики по их длительной эксплуатации. Андрей Шепет из "Под Садовым" выделил Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia с двигателем 1,6 л, Kia Rio и Hyundai Solaris с таким же объемом мотора, а также Renault Logan.

При этом руководитель "Такси Ритм" Руслан Садретдинов включил в список выносливых автомобилей китайские модели Haval Jolion, Belgee X70, Belgee S50 и Chery Arrizo 8. Из-за отсутствия продолжительной статистики эксплуатации новых марок оценки таксопарков пока во многом основаны на опыте использования автомобилей предыдущих поколений.

Ранее мы рассказывали о том, что на АЗС Ленобласти ввели лимит на покупку топлива до 1 октября.

Фото: Piter.TV