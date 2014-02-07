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На Студенческой машина сбила на смерть мужчину
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На Студенческой машина сбила на смерть мужчину

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По словам очевидца, пассажир решил перейти дорогу за трамваем в 20 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Во вторник вечером, 8 ноября, автомобиль сбил мужчину, который выходил из трамвая, на пересечении Сердобольской и Студенческой улиц. Об этом рассказали в социальных сетях.

По словам очевидца, пассажир решил перейти дорогу за трамваем в 20 метрах от регулируемого пешеходного перехода, и его сбила машина. Мужчина скончался на месте. 

Ранее пьяный дебошир ворвался в кафе в украденным сиденьем для ванны в Ломоносове. Мужчина украл сиденье из магазина хозтоваров.

Фото: Telegram / Мегаполис
 

Теги: авто, переход, пешеход, трамвая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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