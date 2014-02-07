На Студенческой машина сбила на смерть мужчину

По словам очевидца, пассажир решил перейти дорогу за трамваем в 20 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Во вторник вечером, 8 ноября, автомобиль сбил мужчину, который выходил из трамвая, на пересечении Сердобольской и Студенческой улиц. Об этом рассказали в социальных сетях.

По словам очевидца, пассажир решил перейти дорогу за трамваем в 20 метрах от регулируемого пешеходного перехода, и его сбила машина. Мужчина скончался на месте.

Ранее пьяный дебошир ворвался в кафе в украденным сиденьем для ванны в Ломоносове. Мужчина украл сиденье из магазина хозтоваров.

Фото: Telegram / Мегаполис

