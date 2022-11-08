Пьяный дебошир ворвался в кафе в украденным сиденьем для ванны в Ломоносове

Мужчина украл сиденье из магазина хозтоваров.

Накануне в одном из кафе Ломоносова произошло происшествие, ни на шутку напугавшее посетителей: в заведение ворвался нетрезвый мужчина, который угрожал окружающим и размахивал стулом для ванной. Подрробности о произошедшем приводи пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, за днь дебошир успел ограбить магазин хозтоваров Александровской улице, а затем направился с "добычей" в ближайшее кафе, чтобы привлечь к себе внимание.

На место выехали сотрудники Росгвардии, которые быстро передали пьяного гражданина полицейским. Как подчеркнули в ведомстве, каких-либо поводов для агрессии задержанному никто не давал.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге школьник со сломанным носом обвинил отца в избиении.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга