В Петербурге школьник со сломанным носом обвинил отца в избиении

Школьник обратился в больницу ночью 8 ноября.

В Петербурге 15-летний школьник обвинил отца в избиении. Об этом стало известно Piter.tv.

Школьник обратился в больницу ночью 8 ноября. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушибы и гематомы лица, головы, грудной клетки, левой кисти.

По словам подростка, его дома избил отец. Школьник помещен в стационар, проводится проверка.

Также в Петербурге повар подозревается в сексуальном насилии в отношении падчерицы.

Фото: pxhere.com