В Петербурге школьник со сломанным носом обвинил отца в избиении

В Петербурге 15-летний школьник обвинил отца в избиении. Об этом стало известно Piter.tv.
Школьник обратился в больницу ночью 8 ноября. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушибы и гематомы лица, головы, грудной клетки, левой кисти.
По словам подростка, его дома избил отец. Школьник помещен в стационар, проводится проверка.
Также в Петербурге повар подозревается в сексуальном насилии в отношении падчерицы.
Фото: pxhere.com
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