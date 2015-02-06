В Петербурге повар подозревается в сексуальном насилии в отношении падчерицы

Женщина сообщила, что её муж, работающий поваром в одном из петербургских ресторанов, с 2018 года по 24 октября 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

В Петербурге гражданка Узбекистана обвинила своего 42-летнего мужа в многолетнем насилии в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина сообщила, что её муж, работающий поваром в одном из петербургских ресторанов, с 2018 года по 24 октября 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери, ученицы 9 класса.

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv