В Шлиссельбурге извращенец в течение недели принуждал школьницу к интиму

Злоумышленник уже был судим за кражи, грабежи и распространение наркотиков.

В Кировском районе Ленобласти школьница вступила в интимные отношения со взрослым мужчиной. О случившемся полицейский рассказала мать девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в Шлиссельбурге. Мать 14-летней девочки объяснила, что в период с середины октября по 25 число 43-летний знакомый вступал в половые отношения с ее дочерью.

Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас мужчина находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что злоумышленник уже был судим за кражи, грабежи и распространение наркотиков. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: школьница рассказала полицейским, что год назад на Аэродромной ее изнасиловал некий Алексей.

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