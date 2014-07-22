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В Шлиссельбурге извращенец в течение недели принуждал школьницу к интиму
Сегодня, 15:07
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В Шлиссельбурге извращенец в течение недели принуждал школьницу к интиму

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Злоумышленник уже был  судим за кражи, грабежи и распространение наркотиков.

В Кировском районе Ленобласти школьница вступила в интимные отношения со взрослым мужчиной. О случившемся полицейский рассказала мать девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в Шлиссельбурге. Мать 14-летней девочки объяснила, что в период с середины октября по 25 число 43-летний знакомый вступал в половые отношения с ее дочерью. 

Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас мужчина находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что злоумышленник уже был  судим за кражи, грабежи и распространение наркотиков. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: школьница рассказала полицейским, что год назад на Аэродромной ее изнасиловал некий Алексей.

Фото: Pexels

Теги: извращенец, интим с ребенком, педофил, полиция, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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