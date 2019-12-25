В Петербурге нашли водителей, которые едва не спровоцировали трагедию на переходе

Госавтоинспекция Петербурга установила личности двух нарушителей после видео.

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности двух водителей, которые совершили опасный обгон возле пешеходного перехода. Их маневры зафиксировал видеорегистратор, после чего запись изучили инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы.

На видео автомобилисты по очереди объезжают машины, остановившиеся перед переходом. В результате под угрозой оказались пешеходы, пересекавшие проезжую часть.

В городской Госавтоинспекции отметили, что избежать трагедии помогли внимательность пешеходов и удачное стечение обстоятельств.

Полицейские установили личности обоих нарушителей и привлекли их к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. С автомобилистами также провели профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения и культуре вождения.

В Госавтоинспекции напомнили, что отслеживают публикации в социальных сетях, а размещенные там записи нарушений могут стать поводом для проверки. Водителей призвали не повторять опасные маневры и учитывать безопасность остальных участников дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерском районе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь попавшим в серьезное ДТП. Утром 4 октября 43-летний водитель автомобиля Renault Duster съехал в кювет. Затем машина врезалась в дерево и опрокинулась. В салоне также находились две женщины.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти