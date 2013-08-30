На Загородном проспекте 24-летний пешеход оказался под колёсами Volkswagen

Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Проводится проверка по ДТП с пострадавшим пешеходом в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию 17 марта в 08:50 поступило сообщение о ДТП у дома 45 по Загородному проспекту. Установлено, что 54-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь по Загородному проспекту, у дома 45 наехал на 24-летнего пешехода, пересекавшего вне зоны пешеходного перехода проезжую часть.

В результате молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

На проспекте Энгельса водитель Lada сбил студента колледжа.

Фото: Piter.tv