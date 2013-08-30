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На Загородном проспекте 24-летний пешеход оказался под колёсами Volkswagen
Сегодня, 13:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Загородном проспекте 24-летний пешеход оказался под колёсами Volkswagen

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Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Проводится проверка по ДТП с пострадавшим пешеходом в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию 17 марта в 08:50 поступило сообщение о ДТП у дома 45 по Загородному проспекту. Установлено, что 54-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь по Загородному проспекту, у дома 45 наехал на 24-летнего пешехода, пересекавшего вне зоны пешеходного перехода проезжую часть.

В результате молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

На проспекте Энгельса водитель Lada сбил студента колледжа.

Фото: Piter.tv

Теги: загородный проспект, пешеход
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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