На Загородном проспекте иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

В центре Петербурга Opel снес пешеходов на тротуаре

В центре Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали трое пешеходов. Инцидент случился в понедельник на Загородном проспекте у дома 49. Подробности сообщили в пресс-службе регионального главка МВД и городской прокуратуре.

По предварительным данным, на проезжей части столкнулись два легковых автомобиля — Škoda и Opel. После удара водитель Opel не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар. Иномарка задела трех человек, находившихся в этот момент на пешеходной зоне.

Всех пострадавших доставили в больницы с травмами разной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Прокуратура Адмиралтейского района также подключилась к выяснению обстоятельств и причин случившегося.

