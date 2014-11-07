В аварии с грузовиком под Лугой погибли два человека

Еще один человек получил травмы и находился в заблокированном автомобиле.

Утром в четверг, 26 февраля, в Лужском районе Ленобласти произошло жесткое ДТП. На 119-м км автотрассы Р-23 "Псков" случилось столкновение грузового автомобиля Scania с легковой машиной, результатом которого стали человеческие жертвы. Два пассажира скончались на месте трагедии, еще один человек получил травмы и находился в заблокированном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия активно работали специалисты 137-й пожарно-спасательной части, извлекавшие пострадавшего из поврежденного транспортного средства. Обстоятельства аварии уточняются правоохранительными органами.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону напомнили автомобилистам о необходимости строго придерживаться правил дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и внимательно следить за изменениями погоды. Нестабильная обстановка усугубляется сильными снегопадами, накрывшими территорию Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко обратился к жителям с призывом соблюдать максимальную осторожность при управлении транспортными средствами.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти