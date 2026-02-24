По факту смертельного ДТП в Лодейном Поле проводится проверка

Известно, что ни один из водителей ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов за нарушение правил дорожного движения.

Стали известны подробности о серьезной аварии, произошедшей примерно в 14:00 23 февраля на участке трассы "Лодейное поле – Вытегра" на 6 км дороги. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 36-летняя женщина, управляющая автомобилем Renault Fluence, направляясь из города Подпорожье в сторону Лодейного Поля, решила совершить манёвр обгона на участке, где действовал знак запрета обгона, вследствие чего её транспортное средство столкнулось лобовым ударом с машиной Lada X-Ray, которой управляла 54-летняя водительница.

В результате столкновения пассажир второго автомобиля, 58-летний мужчина мужчина, скончался мгновенно от полученных ранений. Обе водители автомобилей и пассажиры Renault — двое мужчин возраста 36 и 40 лет — получили ранения разной степени тяжести и были экстренно доставлены в медицинские учреждения.

Известно, что ни один из водителей ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что Ford загорелся на Крестовском острове.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти