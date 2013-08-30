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На проспекте Энгельса водитель Lada сбил студента колледжа
Сегодня, 13:00
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На проспекте Энгельса водитель Lada сбил студента колледжа

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В результате подросток получил травму головы.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на проспекте Энгельса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию вечером 16 марта поступила информация об аварии около дома 98. Установлено, что 71-летний водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь от Выборгского шоссе в сторону Поклонногорской улицы, при повороте на Большую Озерную улицу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 17-летнего первокурсника колледжа. 

В результате подросток получил травму головы, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ДПС попали в аварию на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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