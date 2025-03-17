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Сотрудники ДПС попали в аварию на Московском проспекте

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

Возле Обуховского моста на Московском проспекте в Петербурге автомобиль ДПС попал в ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". 

Авария произошла накануне днем, вторая ее участница – белая иномарка. У машин разбилась передняя часть. 

В настоящее время информации о пострадавших нет, все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что три человека пострадали в ДТП на 408-м километре трассы М-10. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, обуховский мост
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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