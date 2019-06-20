В ДТП на Загородном проспекте трое получили травмы

Возле дома 49 столкнулись Skoda и Opel.

Полицейские Петербурга проводят проверку по факту аварии на Загородном проспекте, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Днем 16 марта около дома 49 водитель 2006 года рождения за рулем автомобиля Skoda столкнулся с машиной Opel мужчины 1970 года рождения. После этого последняя иномарка оказалась на тротуаре, задев пешеходов. В больницу госпитализировали троих человек с различными травмами.

Кроме того, в обстоятельствах ДТП разбирается и прокуратура Северной столицы.

Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, также поставлены на контроль прокуратуры.

